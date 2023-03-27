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Демурчян рассказала об эмоциях после победы на чемпионате мира по боксу

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Россиянка Анастасия Демурчян высказалась о победе на чемпионате мира по боксу среди женщин в весовой категории до 70 кг.
Демурчян рассказала об эмоциях после победы на чемпионате мира по боксу
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«У меня было очень много эмоций и непонятные ощущения. Старалась сдерживать слёзы, но когда рефери поднял мою руку, я уже не могла сдержаться. Мне, конечно, было немного обидно, потому что мы ждали этого момента, а произошло не так, как мы думали. Но все болельщики собрались, спели гимн, и всё было очень здорово», — приводит слова Демурчян РИА Новости.

Она также подчеркнула, что все поединки выдались тяжёлыми. 

Демурчян выиграла золото, одержав победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.

Во время церемонии награждения был поднят российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Позднее организаторы исправили ошибку и включили гимн России.

Ранее стало известно, что федерация бокса России поощрит призёров ЧМ-2023 среди женщин.

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