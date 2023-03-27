Федерация бокса России поощрит призёров ЧМ-2023 среди женщин

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что организация дополнительно поощрит призёров чемпионата мира среди женщин.

«Да, мы обязательно поощрим призёров. Детали и суммы будут определены в ближайшее время», — цитирует Кириенко ТАСС.

На турнире россиянки завоевали три медали: Анастасия Демурчян победила в весовой категории до 70 кг, серебро в весе до 63 кг взяла Наталия Сычугова, бронзовым призёром в категории свыше 81 кг стала Диана Пятак.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по боксу стала третьей в медальном зачёте чемпионата мира.