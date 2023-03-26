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Женская сборная России по боксу стала третьей в медальном зачёте ЧМ

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Женская сборная России по боксу заняла третье место в медальном зачёте чемпионата мира в Нью-Дели (Индия).

На турнире россиянки завоевали три медали: Анастасия Демурчян победила в весовой категории до 70 кг, серебро в весе до 63 кг взяла Наталия Сычугова, бронзовым призёром в категории свыше 81 кг стала Диана Пятак.

Первой в медальном зачёте стала команда Индии (четыре золота), вторая — сборная Китая (три золота, одно серебро и три бронзы).

Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры выступали под национальными флагами, а в случае их победы исполнялся гимн страны.

Во время церемонии награждения Демурчян был поднят российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Позднее организаторы исправили ошибку и включили гимн России.

Ранее главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов высказался об отстранении Иман Хелиф из Алжира от участия в финальном поединке чемпионата мира по боксу 2023 года в Нью-Дели.

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