Женская сборная России по боксу стала третьей в медальном зачёте ЧМ

Женская сборная России по боксу заняла третье место в медальном зачёте чемпионата мира в Нью-Дели (Индия).

На турнире россиянки завоевали три медали: Анастасия Демурчян победила в весовой категории до 70 кг, серебро в весе до 63 кг взяла Наталия Сычугова, бронзовым призёром в категории свыше 81 кг стала Диана Пятак.

Первой в медальном зачёте стала команда Индии (четыре золота), вторая — сборная Китая (три золота, одно серебро и три бронзы).

Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры выступали под национальными флагами, а в случае их победы исполнялся гимн страны.

Во время церемонии награждения Демурчян был поднят российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Позднее организаторы исправили ошибку и включили гимн России.

Ранее главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов высказался об отстранении Иман Хелиф из Алжира от участия в финальном поединке чемпионата мира по боксу 2023 года в Нью-Дели.