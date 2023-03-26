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Тренер сборной России — об отстранении алжирки на ЧМ по боксу: мы потеряли медаль в олимпийском весе

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Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов высказался об отстранении Иман Хелиф из Алжира от участия в финальном поединке чемпионата мира по боксу 2023 года в Нью-Дели.
Тренер сборной России — об отстранении алжирки на ЧМ по боксу: мы потеряли медаль в олимпийском весе
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Вопиющий случай! Эти вопросы надо решать заблаговременно. IBA отработает механизмы решения. Думаю, что она будет брать тесты не в полуфинале, а на стадии заявлений и мандатной комиссии.

Мы в олимпийском весе потеряли медаль. Аминева считается одной из перспективных спортсменок», — приводит слова Муталибова «Матч ТВ».

Алжирку сняли с соревнований из-за высокого уровня тестостерона. 23-летняя спортсменка утверждает, что стала жертвой заговора.

В 1/8 финала турнира Хелиф выиграла у россиянки Азалии Аминевой.

Ранее Хелиф высказалась о недопуске к участию в финальном поединке.

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