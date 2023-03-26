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Хелиф — об отстранении от финала ЧМ по боксу из-за тестостерона: заговор удался

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Иман Хелиф из Алжира высказалась о недопуске к участию в финальном поединке чемпионата мира по боксу 2023 года в Нью-Дели.
Хелиф — об отстранении от финала ЧМ по боксу из-за тестостерона: заговор удался
  • AP
  • © Themba Hadebe

«Надо мной часто издевались из-за внешности, я сопротивлялась и продолжала бороться, несмотря ни на что. Сегодня их заговор удался, и, честно говоря, я в шоке», — цитирует Хелиф Inside the Games.

Спортсменка подчеркнула, что до первенства планеты она участвовала во многих турнирах. По словам Хелиф, у нее никогда не было никаких проблем.

«Но когда мои шансы выиграть золотую медаль повысились, они пришли и помешали мне, оправдывая это тем, что моя квалификация выше, чем квалификация остальных женщин», — добавила Хелиф.

26 марта стало известно, что алжирку сняли с соревнований из-за высокого уровня тестостерона. Хелиф должна была выйти на ринг против китаянки Ян Лю в финале соревнований в весе до 66 кг.

Международная боксёрская ассоциация (IBA) ранее исключила из числа участников женского чемпионата мира в Индии несколько спортсменов, попытавшихся выдать себя за женщин.

Ранее сообщалось, что трансгендер Валентина Петрилло выиграла чемпионат Италии по бегу.

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