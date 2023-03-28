Авербух — о переходе Степановой и Букина: думаю, Жулин соскучился по паре такого уровня

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Российский хореограф Илья Авербух высказался о переходе Александры Степановой и Ивана Букина к тренеру Александру Жулину.
Авербух — о переходе Степановой и Букина: думаю, Жулин соскучился по паре такого уровня
  • globallookpress.com
  • © Li Ga/XinHua

«Я не удивился. Ребята имеют право попробовать себя с другими наставниками.

Саша Жулин — выдающийся специалист. Думаю, он соскучился по паре такого уровня. Пара и тренер, которые изголодались по большим соревнованиям, могут дать вместе хороший результат», — приводит слова Авербуха Sport24.

22 марта стало известно, что пара перешла из группы Ирины Жук к Жулину.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее Букин объяснил, почему они решили перейти в группу Жулина.

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