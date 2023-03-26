Фигурист Букин назвал причины перехода в группу Жулина
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«Это был очень нелёгкий поступок. Мы решили попробовать что-то новое, хочется нового почерпнуть. Не так много осталось нашей спортивной карьеры, хочется попробовать себя где-то ещё.
...Я работал с ним в «Ледниковом периоде». Мне очень понравилось, как он видит фигурное катание, ставит, чувствует, указывает на ошибки. Для меня это важные критерии», — приводит слова Букина Sport24.
22 марта стало известно, что пара перешла из группы Ирины Жук к Жулину.
Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.
Ранее Букин заявил о желании продолжать спортивную карьеру.