Букин заявил о желании продолжать спортивную карьеру

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, заявил о желании продолжать спортивную карьеру.

«Мы очень соскучились. Правда. Мы безумно соскучились. Хочется обратно почувствовать этот соревновательный дух, подготовку, вот это всё. Всегда непросто, но это такие особые ощущения. Хочется возвращаться, потому что ты выходишь на лёд, у тебя есть болельщики, они тебя поддерживают, и ты в этой атмосфере наслаждаешься и без неё жить тяжело.

Конечно, шоу — это тоже очень интересный опыт, но всё-таки спортивная карьера — немножко другое. Для меня это очень важно, я соскучился, заряжен, и Саня тоже», — приводит слова Букина Sport24.

В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях. 22 марта 2023 года спортсмены сообщили о переходе в группу Александра Жулина.

Ранее Букин назвал тяжелейшим решение сменить тренера.