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Фигурист Букин назвал тяжелейшим решение сменить тренера

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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о смене тренера.
Фигурист Букин назвал тяжелейшим решение сменить тренера
  • РИА Новости

«Мы безумно благодарны своим тренерам, мы с ними прошли очень много, и мы не можем остаться чужими людьми. Конечно, было очень нелегко, это решение вообще тяжелейшее, но сейчас так», — цитирует Букина ТАСС.

В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях. 22 марта спортсмены сообщили о переходе в группу к Александру Жулину. 

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее известный тренер Ирина Жук сообщила, что не предвидела переход Степановой и Букина к Жулину.

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