Фигурист Букин назвал тяжелейшим решение сменить тренера
- РИА Новости
«Мы безумно благодарны своим тренерам, мы с ними прошли очень много, и мы не можем остаться чужими людьми. Конечно, было очень нелегко, это решение вообще тяжелейшее, но сейчас так», — цитирует Букина ТАСС.
В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях. 22 марта спортсмены сообщили о переходе в группу к Александру Жулину.
Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.
Ранее известный тренер Ирина Жук сообщила, что не предвидела переход Степановой и Букина к Жулину.