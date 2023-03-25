Фигурист Букин назвал тяжелейшим решение сменить тренера

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о смене тренера.

«Мы безумно благодарны своим тренерам, мы с ними прошли очень много, и мы не можем остаться чужими людьми. Конечно, было очень нелегко, это решение вообще тяжелейшее, но сейчас так», — цитирует Букина ТАСС.

В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях. 22 марта спортсмены сообщили о переходе в группу к Александру Жулину.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее известный тренер Ирина Жук сообщила, что не предвидела переход Степановой и Букина к Жулину.