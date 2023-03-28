Щербакова встретила день рождения в компании Загитовой
Фигуристка встретила день рождения в компании другой олимпийской чемпионки, Алины Загитовой.
«Прощаюсь с 18-летием!» — говорит Щербакова на видео.
Напомним, что фигуристка является олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, а также трёхкратной победительницей чемпионата России. Щербакова дважды становилась серебряным призёром чемпионата Европы и один раз — финала Гран-при в сезоне-2019/20.
Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что Щербакова находится в прекрасной форме.