Бестемьянова: Щербакова находится в прекрасной форме

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о форме фигуристки Анны Щербаковой.

«Щербакова перенесла операцию и сейчас приходит в форму. Я видела несколько коротких видео с её катанием: она в прекрасной форме. Вернётся ли она на пик? Не знаю, захочет ли она выступать на соревнованиях. Она выиграла всё что можно», — цитирует Бестемьянову kp.ru.

Напомним, что фигуристка является олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, а также трёхкратной победительницей чемпионата России. Щербакова дважды становилась серебряным призёром чемпионата Европы и один раз — финала Гран-при в сезоне-2019/20.

Ранее Щербакова показала процесс постановки номера для турнира шоу-программ.