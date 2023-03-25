Узнать больше

Сакамото: с нетерпением жду возвращения российских фигуристок на международную арену

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира японка Каори Сакамото призналась, что следит за выступлениями российских одиночниц и ждёт их возвращения на международную арену.
Сакамото: с нетерпением жду возвращения российских фигуристок на международную арену
  • Legion-Media

«Я старалась следить за тем, как в этом сезоне выступают российские фигуристки. Когда к соревнованиям вновь их допустят, я думаю, это определённо придаст мне мотивации — и мне надо будет ещё больше работать. Жду этого момента с нетерпением», — цитирует Сакамото Sports.

Японка Каори Сакамото второй год подряд завоёвывает золото на ЧМ. По сумме двух прокатов она заняла итоговое первое место (224,61 балла). На втором месте — Ли Ха Ин из Южной Кореи (220,94 балла). Третья — бельгийка Луна Хендрикс (210,42).

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев.

Ранее сообщалось, что Мэдисон Чок и Эван Бэйтс одержали победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить