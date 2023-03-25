Сакамото: с нетерпением жду возвращения российских фигуристок на международную арену

Двукратная чемпионка мира японка Каори Сакамото призналась, что следит за выступлениями российских одиночниц и ждёт их возвращения на международную арену.

«Я старалась следить за тем, как в этом сезоне выступают российские фигуристки. Когда к соревнованиям вновь их допустят, я думаю, это определённо придаст мне мотивации — и мне надо будет ещё больше работать. Жду этого момента с нетерпением», — цитирует Сакамото Sports.

Японка Каори Сакамото второй год подряд завоёвывает золото на ЧМ. По сумме двух прокатов она заняла итоговое первое место (224,61 балла). На втором месте — Ли Ха Ин из Южной Кореи (220,94 балла). Третья — бельгийка Луна Хендрикс (210,42).

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев.

Ранее сообщалось, что Мэдисон Чок и Эван Бэйтс одержали победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.