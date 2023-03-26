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Тренер Федченко рассказала о заседании комиссии по этике ФФККР по делу Плющенко

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Тренер по фигурному катанию Софья Федченко рассказала о прошедшем заседании комиссии по этике ФФККР по делу Евгения Плющенко.
Тренер Федченко рассказала о заседании комиссии по этике ФФККР по делу Плющенко
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Комиссия по этике была. Решения, которые она приняла, были переданы в федерацию фигурного катания. А там дальше уже будет президиум.

Связывались ли со мной? Нет. Есть определённые вещи, но это внутренняя информация», — приводит слова Федченко Sport24.

20 марта комиссия рассмотрела слова Плющенко о судействе и вынесла рекомендации, которые будут приняты исполкомом ФФККР.

После первенства России — 2023 среди юниоров Плющенко заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тогда победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее сообщалось, что решение по высказываниям Плющенко в адрес судей будет принято в апреле.

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