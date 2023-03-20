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Решение по высказываниям Плющенко в адрес судей будет принято в апреле

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Председатель комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер заявила, что решение по высказываниям олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес судей примут в апреле.
Решение по высказываниям Плющенко в адрес судей будет принято в апреле
  • РИА Новости

«Комиссия не принимает решений. Комиссия вырабатывает рекомендации по лицам.

На заседании исполкома, которое будет в апреле, дата уточняется, комиссия доложит свои выводы, и после этого будет принято решение. И тогда уже исполком... на своём сайте или в комментарии корреспондентам будет давать информацию», — приводит слова Рабер «РИА Новости».

20 марта комиссия рассмотрела слова Плющенко и вынесла рекомендации, которые будут приняты исполкомом ФФККР.

После первенства России — 2023 среди юниоров Плющенко заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тогда победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее он заявил, что год не будет общаться с прессой на тему судейства.

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