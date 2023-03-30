Отец восьмилетней фигуристки Лебедев ответил на обвинения в жестокости к дочери

В социальных сетях обсуждают видео с YouTube-канала, посвящённого восьмилетней фигуристке Мирославе, который ведёт отец девочки Михаил Лебедев. Мужчина в беседе с RT прокомментировал то, что пользователи соцсети обвиняют его в жестокости по отношению к дочери.

На опубликованных кадрах мужчина критикует дочку, ругает за «лишние килограммы» и заставляет тренироваться, несмотря на истерику ребёнка. При этом всё снимает на камеру и смеётся за кадром над её слезами.

«Я не могу её постоянно жалеть. И на видео я просто не снимаю моменты, когда жалею дочь», — объяснил Лебедев.

Мужчина подтвердил, что на кадрах, опубликованных обозревателем фигурного катания Еленой Родиной, где девочку бросают на пол, действительно он. При этом он заявил, что никакой агрессии не было.

«Этому видео как минимум месяцев семь. Всей ситуации я не помню. Да, на видео мы. Как это могло быть? Мы держали одну и ту же сумку во время какого-то спора, тянули её друг к другу, у Миры руки с этой сумки сорвались, и она упала», — сказал Михаил Лебедев.

Также он рассказал, как реагирует на критику своих методов воспитания дочки.

«Хейта много, но нас он абсолютно не трогает. Много сочинений, фантазий и других иллюзий. Мы, к сожалению, тоже не олимпийские чемпионы и даже не народные артисты, чтобы такие ситуации комментировать», — сказал Лебедев.

Детский психолог Наталья Наумова прокомментировала RT кадры с тренировками девочки.

«Важно, чтобы у ребёнка был интерес к цели. Когда ребёнку тяжело, больно, важно пожалеть, обнять, поцеловать, похвалить, восхититься… Это заведомо ложная мысль, что большой спорт не может быть без страха и унижений. Может. И должен быть», — отметила она.

В свою очередь, руководитель школы фигурного катания Анастасия Гребёнкина заявила RT, что отец не бьёт девочку, «и до этих пор мы не можем вмешиваться».

«Бывает, что родитель-тренер — это хорошо. Бывает, что плохо. 50 на 50, есть хорошие примеры и есть не очень. Всё зависит от семьи, от тренера и ребёнка в том числе», — сказала она.

Она выступила против таких методов воспитания, как у Михаила Лебедева, но подчеркнула, что происходящее на видео — в первую очередь личное дело семьи.