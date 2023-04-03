СЭ: Костомаров начал пользоваться соцсетями

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начал пользоваться соцсетями.

По информации «Спорт-Экспресс», фигурист впервые за три месяца зашёл в свой аккаунт в Telegram. До этого он посещал мессенджер 9 января.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В настоящий момент фигуриста готовят к протезированию.

Ранее Александр Жулин сообщил, что получил голосовое сообщение от Костомарова.