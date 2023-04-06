Тарасова назвала редкостью ситуации с жестоким обращением к детям в фигурном катании

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о случаях с жестоким обращением к детям в спорте.

«Ситуации с жестоким обращением с детьми бывают в фигурном катании, но это редкость», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

На опубликованных кадрах Михаил Лебедев, тренер «Хрустального», критикует дочку Мирославу, ругает за «лишние килограммы» и заставляет тренироваться, несмотря на истерику ребёнка. При этом всё снимает на камеру и смеётся за кадром над её слезами. Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков, комментируя данное видео, заявил, что в ситуации нет ничего криминального.

Ранее Лебедев прокомментировал сообщения пользователей соцсети, в которых они обвиняют его в жестокости по отношению к дочери.