Американский фигурист высказался об отстранении российских спортсменов

Американский фигурист Адам Риппон высказался об отстранении российских и белорусских атлетов от международных соревнований.

«Россияне жалуются, что отстранение было несправедливым. Они не понимают, где они оказались в сегодняшнем спортивном и олимпийском сообществе, и наотрез отказываются посмотреть, что не так с их точкой зрения», — сказал Риппон в подкасте The Runthrough.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российских борцов в возрасте до 17 лет допустят к международным турнирам без ограничений.