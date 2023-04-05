Американский фигурист высказался об отстранении российских спортсменов
«Россияне жалуются, что отстранение было несправедливым. Они не понимают, где они оказались в сегодняшнем спортивном и олимпийском сообществе, и наотрез отказываются посмотреть, что не так с их точкой зрения», — сказал Риппон в подкасте The Runthrough.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что российских борцов в возрасте до 17 лет допустят к международным турнирам без ограничений.