Грассль: я и подумать не мог, что Тутберидзе знает, кто я такой

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о решении тренироваться в России под руководством Этери Тутберидзе.

«Если честно, я бы сам на такое не решился и даже не рассматривал такой вариант. Он казался абсолютно нереальным, учитывая все политические обстоятельства. Но моё окружение убедило меня. Я и подумать не мог, что Этери согласится взять меня и вообще знает, кто я такой», — цитирует фигуриста Sports.

На чемпионате мира — 2023 под руководством Тутберидзе Грассль занял 12-е итоговое место. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.

Ранее Даниэль Грассль заявил, что всегда хотел тренироваться в группе Этери Тутберидзе.