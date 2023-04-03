Грассль: я и подумать не мог, что Тутберидзе знает, кто я такой

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Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о решении тренироваться в России под руководством Этери Тутберидзе.
Грассль: я и подумать не мог, что Тутберидзе знает, кто я такой
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«Если честно, я бы сам на такое не решился и даже не рассматривал такой вариант. Он казался абсолютно нереальным, учитывая все политические обстоятельства. Но моё окружение убедило меня. Я и подумать не мог, что Этери согласится взять меня и вообще знает, кто я такой», — цитирует фигуриста Sports.

На чемпионате мира — 2023 под руководством Тутберидзе Грассль занял 12-е итоговое место. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.

Ранее Даниэль Грассль заявил, что всегда хотел тренироваться в группе Этери Тутберидзе.

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