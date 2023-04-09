«У нового тренера раскрываешься с другой стороны»: почему фигуристы Худайбердиева и Базин решили уйти из группы Самохина
- РИА Новости
- © Александр Вильф
В фигурном катании началось межсезонье, а значит — время смены тренеров либо партнёров. Совсем недавно стало известно, что одна из сильнейших на данный момент танцевальных пар страны Иван Букин и Александра Степанова решили перейти от Ирины Жук к Александру Жулину. Дуэт не выступал с сентября. Изначально приостановка карьеры объяснялась проблемами со здоровьем партнёрши, однако, как выяснилось недавно, дело было вовсе не в травме — в конце марта спортсменка родила. А теперь Денис Самохин сообщил об уходе из его группы чемпионов России Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.
«Так бывает, когда результат не соответствует ожиданиям. Но тут обратный случай. Просто подошёл очередной трёхлетний срок что-то менять. Мы в любом случае желаем паре успеха с новыми наставниками, будем верить, что они смогут повторить свой результат в следующем сезоне и в этом сочетании. Мы же продолжаем с воодушевлением смотреть в будущее с вновь открывшимися возможностями и вызовами для нашей команды!» — написал тренер в прощальном сообщении.
Как оказалось, инициатором перехода стала Елизавета. А в качестве нового наставника дуэт рассматривает всё того же Жулина. При этом, по словам специалиста, окончательно всё решится 10 апреля.
«Поживём — увидим! Очень симпатичная пара, мне она импонирует. Не против поработать с ними. У спортсменов век очень короткий. Они всегда ищут, где им лучше», — отметил наставник в интервью Sport24.
Хотя Худайбердиева и Базин стали чемпионами страны, а этапы Гран-при России выигрывали за явным преимуществом, спортсмены на протяжении всего сезона подвергались критике, поскольку выступали нестабильно. И Елизавета, и Егор неоднократно падали во время прокатов, что неприемлемо для танцев на льду. И по словам Самохина, золотые медали не дарили никому положительных эмоций.
«Когда мы летели в Красноярск, я был уверен: если ребята всё сделают чисто, будут первыми. А сейчас... у меня нет радости, что мы чемпионы России. Скорее есть сожаление: опять не смогли, опять не сумели справиться с программами. Занятое место здесь вторично», — признавался тренер в интервью RT.
В первую очередь всех беспокоило физическое и эмоциональное состояние партнёрши: фигуристка очень сильно похудела за последнее время и, по мнению специалистов, из-за этого появились проблемы с координацией. Кроме того, она психологически не справилась с бременем лидерства, которое подразумевает, помимо первых строчек, ещё и повышенное внимание. В этом Худайбердиева сама призналась после чемпионата России.
«Я совсем не была готова к количеству негатива и обсуждения каждого моего движения в интернете, комментариям и прочим прелестям. И мой организм сломался. Я перестала спать, постоянно плакала, за неделю до первенства России заболела», — написала она в социальных сетях.
Похоже, за прошедшие после поездки в Красноярск месяцы дуэт так и не смог найти выход из сложившейся ситуации. Не помог и турнир шоу-программ, где фигуристы особо ничем не запомнились. И единственным способом что-то кардинально изменить стал переход к другому наставнику. Как объяснила тренер и хореограф Бетина Попова, такой шаг может положительно повлиять на мотивацию спортсменов.
«В любом случае смена тренера — всегда особая история. Причины могут быть разными: не сошлись характерами, захотелось найти новый подход в тренировках — может быть что угодно. Да и сама эта ситуация подталкивает спортсмена. Появляется дополнительная мотивация, потому что ты приходишь на новое место, ощущаешь себя иначе, раскрываешься с другой стороны. Поэтому увидим, что будет с Елизаветой и Егором», — заявила собеседница RT.
Выбор в пользу Жулина, с одной стороны, вполне логичен. Он работал с сильнейшими отечественными дуэтами, завоёвывавшими золото Олимпиады в командных соревнованиях: Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьёвым. И, по словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, умеет выращивать чемпионов.
«Жулин — профессиональный специалист. У него есть опыт воспитания выдающегося дуэта. Поэтому к нему все идут. У меня тоже было по несколько пар, и все отлично катались. Ко мне тоже уходило много людей, и я старалась их не подвести. Они приходили хорошими, а я делала из них выдающихся. Так что для Елизаветы и Егора это шаг к профессиональной работе», — заявила Тарасова в интервью RT.
С другой стороны, специалист уже взял к себе в группу дуэт, который в следующем сезоне, скорее всего, будет главным конкурентом Худайбердиевой и Базина. Однако, по мнению Елены Вайцеховской, конфликта интересов в данном случае ждать не стоит.
«Степановой и Букину требуются прежде всего выдающиеся во всех отношениях постановки, иначе фигуристы просто могут оказаться неспособны воткнуться в нынешнюю мировую шестёрку. А вот Лизу и Егора нужно приводить в порядок в плане как физического состояния партнёрши, так и психологии: Лиза в этом отношении — крайне проблемный товарищ, с каким партнёром её ни поставь. Этим всю вторую половину сезона пытался заниматься Самохин, и, видимо, не слишком успешно, раз фигуристы всё-таки от него ушли», — считает обозреватель RT.
При этом у Вайцеховской есть сомнения, захочет ли Жулин в данной ситуации тратить силы и энергию на реабилитацию спортсменов, имеющих очевидные проблемы. Ведь в последние годы работа тренера была нацелена в первую очередь на результат.
«Это долго и требует постоянного личного участия, а главное — при наличии в группе столь явных лидеров, как Степанова и Букин, просто нет смысла вкладываться в резервистов», — отметила олимпийская чемпионка.
По мнению Вайцеховской, Елизавета и Егор выиграли бы больше, уйдя к Наталье Линичук, которая только вернулась из США и намерена заново выстраивать карьеру в России.
«Разумеется, если специалист уже нашла лёд. Главный плюс Линичук в данной ситуации заключается в том, что ей абсолютно нечего терять. Взяв действующих чемпионов страны, она автоматически получила бы 100%-ную занятость, а с тренерскими амбициями там всегда всё было в порядке», — объяснила обозреватель RT.
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