«У нового тренера раскрываешься с другой стороны»: почему фигуристы Худайбердиева и Базин решили уйти из группы Самохина

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин покинули группу Дениса Самохина. Новым наставником танцевального дуэта, скорее всего, станет Александр Жулин. По его словам, всё должно определиться в понедельник. Как отметила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, такое решение фигуристов неудивительно. Они хотят поработать со специалистом, ранее воспитавшим олимпийских чемпионов. Однако, по мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, спортсмены выиграют больше, уйдя к вернувшейся из США Наталье Линичук.

В фигурном катании началось межсезонье, а значит — время смены тренеров либо партнёров. Совсем недавно стало известно, что одна из сильнейших на данный момент танцевальных пар страны Иван Букин и Александра Степанова решили перейти от Ирины Жук к Александру Жулину. Дуэт не выступал с сентября. Изначально приостановка карьеры объяснялась проблемами со здоровьем партнёрши, однако, как выяснилось недавно, дело было вовсе не в травме — в конце марта спортсменка родила. А теперь Денис Самохин сообщил об уходе из его группы чемпионов России Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

«Так бывает, когда результат не соответствует ожиданиям. Но тут обратный случай. Просто подошёл очередной трёхлетний срок что-то менять. Мы в любом случае желаем паре успеха с новыми наставниками, будем верить, что они смогут повторить свой результат в следующем сезоне и в этом сочетании. Мы же продолжаем с воодушевлением смотреть в будущее с вновь открывшимися возможностями и вызовами для нашей команды!» — написал тренер в прощальном сообщении.

Как оказалось, инициатором перехода стала Елизавета. А в качестве нового наставника дуэт рассматривает всё того же Жулина. При этом, по словам специалиста, окончательно всё решится 10 апреля.

«Поживём — увидим! Очень симпатичная пара, мне она импонирует. Не против поработать с ними. У спортсменов век очень короткий. Они всегда ищут, где им лучше», — отметил наставник в интервью Sport24.

Хотя Худайбердиева и Базин стали чемпионами страны, а этапы Гран-при России выигрывали за явным преимуществом, спортсмены на протяжении всего сезона подвергались критике, поскольку выступали нестабильно. И Елизавета, и Егор неоднократно падали во время прокатов, что неприемлемо для танцев на льду. И по словам Самохина, золотые медали не дарили никому положительных эмоций.

«Когда мы летели в Красноярск, я был уверен: если ребята всё сделают чисто, будут первыми. А сейчас... у меня нет радости, что мы чемпионы России. Скорее есть сожаление: опять не смогли, опять не сумели справиться с программами. Занятое место здесь вторично», — признавался тренер в интервью RT.

В первую очередь всех беспокоило физическое и эмоциональное состояние партнёрши: фигуристка очень сильно похудела за последнее время и, по мнению специалистов, из-за этого появились проблемы с координацией. Кроме того, она психологически не справилась с бременем лидерства, которое подразумевает, помимо первых строчек, ещё и повышенное внимание. В этом Худайбердиева сама призналась после чемпионата России.

«Я совсем не была готова к количеству негатива и обсуждения каждого моего движения в интернете, комментариям и прочим прелестям. И мой организм сломался. Я перестала спать, постоянно плакала, за неделю до первенства России заболела», — написала она в социальных сетях.

Похоже, за прошедшие после поездки в Красноярск месяцы дуэт так и не смог найти выход из сложившейся ситуации. Не помог и турнир шоу-программ, где фигуристы особо ничем не запомнились. И единственным способом что-то кардинально изменить стал переход к другому наставнику. Как объяснила тренер и хореограф Бетина Попова, такой шаг может положительно повлиять на мотивацию спортсменов.

«В любом случае смена тренера — всегда особая история. Причины могут быть разными: не сошлись характерами, захотелось найти новый подход в тренировках — может быть что угодно. Да и сама эта ситуация подталкивает спортсмена. Появляется дополнительная мотивация, потому что ты приходишь на новое место, ощущаешь себя иначе, раскрываешься с другой стороны. Поэтому увидим, что будет с Елизаветой и Егором», — заявила собеседница RT.

Выбор в пользу Жулина, с одной стороны, вполне логичен. Он работал с сильнейшими отечественными дуэтами, завоёвывавшими золото Олимпиады в командных соревнованиях: Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьёвым. И, по словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, умеет выращивать чемпионов.

«Жулин — профессиональный специалист. У него есть опыт воспитания выдающегося дуэта. Поэтому к нему все идут. У меня тоже было по несколько пар, и все отлично катались. Ко мне тоже уходило много людей, и я старалась их не подвести. Они приходили хорошими, а я делала из них выдающихся. Так что для Елизаветы и Егора это шаг к профессиональной работе», — заявила Тарасова в интервью RT.

С другой стороны, специалист уже взял к себе в группу дуэт, который в следующем сезоне, скорее всего, будет главным конкурентом Худайбердиевой и Базина. Однако, по мнению Елены Вайцеховской, конфликта интересов в данном случае ждать не стоит.

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«Степановой и Букину требуются прежде всего выдающиеся во всех отношениях постановки, иначе фигуристы просто могут оказаться неспособны воткнуться в нынешнюю мировую шестёрку. А вот Лизу и Егора нужно приводить в порядок в плане как физического состояния партнёрши, так и психологии: Лиза в этом отношении — крайне проблемный товарищ, с каким партнёром её ни поставь. Этим всю вторую половину сезона пытался заниматься Самохин, и, видимо, не слишком успешно, раз фигуристы всё-таки от него ушли», — считает обозреватель RT.

При этом у Вайцеховской есть сомнения, захочет ли Жулин в данной ситуации тратить силы и энергию на реабилитацию спортсменов, имеющих очевидные проблемы. Ведь в последние годы работа тренера была нацелена в первую очередь на результат.

«Это долго и требует постоянного личного участия, а главное — при наличии в группе столь явных лидеров, как Степанова и Букин, просто нет смысла вкладываться в резервистов», — отметила олимпийская чемпионка.

По мнению Вайцеховской, Елизавета и Егор выиграли бы больше, уйдя к Наталье Линичук, которая только вернулась из США и намерена заново выстраивать карьеру в России.

«Разумеется, если специалист уже нашла лёд. Главный плюс Линичук в данной ситуации заключается в том, что ей абсолютно нечего терять. Взяв действующих чемпионов страны, она автоматически получила бы 100%-ную занятость, а с тренерскими амбициями там всегда всё было в порядке», — объяснила обозреватель RT.