Петросян заявила, что не считает себя самой талантливой фигуристкой России

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Аделия Петросян заявила, что не считает себя самой талантливой фигуристкой России.
Петросян заявила, что не считает себя самой талантливой фигуристкой России
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Не считаю себя самой талантливой, потому что у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева», — приводит слова Петросян kp.ru.

Она также отметила, что есть спортсменки, которые намного лучше неё по скольжению и в эмоциональном плане.

В сезоне-2022/23 Петросян выиграла московский этап Гран-при и победила в финале Гран‑при России.

Ранее сообщалось, что фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ушли из группы Дениса Самохина.

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