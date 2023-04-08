Петросян заявила, что не считает себя самой талантливой фигуристкой России
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Не считаю себя самой талантливой, потому что у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева», — приводит слова Петросян kp.ru.
Она также отметила, что есть спортсменки, которые намного лучше неё по скольжению и в эмоциональном плане.
В сезоне-2022/23 Петросян выиграла московский этап Гран-при и победила в финале Гран‑при России.
Ранее сообщалось, что фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ушли из группы Дениса Самохина.