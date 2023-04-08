Аделия Петросян заявила, что не считает себя самой талантливой фигуристкой России.

«Не считаю себя самой талантливой, потому что у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева», — приводит слова Петросян kp.ru.

Она также отметила, что есть спортсменки, которые намного лучше неё по скольжению и в эмоциональном плане.

В сезоне-2022/23 Петросян выиграла московский этап Гран-при и победила в финале Гран‑при России.

Ранее сообщалось, что фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ушли из группы Дениса Самохина.