Фигуристы Худайбердиева и Базин ушли из группы Самохина

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Тренер по фигурному катанию Денис Самохин сообщил, что фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин больше не работают в его группе.
Фигуристы Худайбердиева и Базин ушли из группы Самохина
  • РИА Новости

«Вчера закончилось многолетнее сотрудничество нашей команды с Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным. Так бывает, когда результат не соответствует ожиданиям. Но тут обратный случай. Просто подошёл очередной трёхлетний срок что-то менять», — написал Самохин в социальных сетях.

Тренер пожелал удачи фигуристам с новыми наставниками и выразил надежду, что они смогут повторить свой результат в следующем сезоне.

«Мы же продолжаем с воодушевлением смотреть в будущее с вновь открывшимися возможностями и вызовами для нашей команды!» — подытожил он.

В декабре 2022 года Худайбердиева и Базин одержали победу на чемпионате России в Красноярске.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по фигурному катанию 2024 года пройдёт в Челябинске.

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