Тутберидзе: противостояние Загитовой и Медведевой вы сами нарисовали

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о мнимом противостоянии между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«Противостояние» Загитовой и Медведевой вы сами нарисовали и убедили в нём сначала себя, а потом — девочек. Каждая соревнуется сама с собой. Никто не может исполнить контент другой девочки», — цитирует Тутберидзе kp.ru.

Медведева не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства. 

Загитова приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Тутберидзе рассказала о том, как за последний год выросла олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить