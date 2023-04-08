Тутберидзе: противостояние Загитовой и Медведевой вы сами нарисовали

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о мнимом противостоянии между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«Противостояние» Загитовой и Медведевой вы сами нарисовали и убедили в нём сначала себя, а потом — девочек. Каждая соревнуется сама с собой. Никто не может исполнить контент другой девочки», — цитирует Тутберидзе kp.ru.

Медведева не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

Загитова приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Тутберидзе рассказала о том, как за последний год выросла олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева.