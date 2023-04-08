Тутберидзе: в прошедшем сезоне Валиева себя показала крепче, чем была в олимпийский год

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о том, как за последний год выросла олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева.

«Камила всегда показывала стабильное катание. В прошедшем сезоне она себя показала крепче, чем была в олимпийский год. Даже после одного из прокатов сказала: «Эх, если бы эти качества были бы у меня тогда», — цитирует Тутберидзе kp.ru.

Тренер также отметила, что фигуристка раньше не могла при неудачных разминках выйти и собрать полностью программу, но теперь приобрела этот навык.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева выступят с совместным номером в шоу Этери Тутберидзе.