Гербольдт назвала трусами иностранных спортсменов за выпады в адрес россиян

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о выпадах иностранных спортсменов в адрес россиян.

«Считаю, что так высказываются трусы, потому что они боятся и хотят выигрывать. Они отдают себе отчёт, что с русскими спортсменами это практически невозможно. Кто может составить реальную конкуренцию, в основном так не высказывается», — цитирует слова Гербольдт «Спорт день за днём».

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. CAS рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

Ранее американский фигурист высказался об отстранении российских спортсменов.