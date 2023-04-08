Жулин раскритиковал иностранных фигуристов Вагнер и Риппона за выпады в адрес россиян

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о критике Эшли Вагнер и Адама Риппона в адрес россиян.

«Нашли у кого спросить мнение о нас. Он никогда не докручивал прыжки и ничего не добился.

Вторая девочка Эшли Вагнер тоже обижена богом. Здорово каталась, но прыгать не умела, не докручивала. Естественно, они ненавидят русских, докручивающих спортсменов», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. CAS рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

Ранее Гербольдт назвала трусами иностранных спортсменов за выпады в адрес россиян.