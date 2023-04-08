Вайцеховская: переход Худайбердиевой и Базина интересен не столько спортивной, сколько тренерской историей

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на новость об уходе Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина из группы Дениса Самохина.

«Переход Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина от прежнего наставника (Дениса Самохина) к новому интересен не столько спортивной, сколько тренерской историей, на мой взгляд. Допустим, новым наставником пары станет Александр Жулин, уже взявший к себе Александру Степанову и Ивана Букина. Возможен ли в этом случае конфликт интересов между двумя дуэтами? Вряд ли. Степановой и Букину требуются прежде всего выдающиеся во всех отношениях постановки (иначе фигуристы просто могут оказаться неспособны воткнуться в нынешнюю мировую шестёрку). А вот Худайбердиеву и Базина нужно приводить в порядок в плане как физического состояния партнёрши, так и психологии: Лиза в этом отношении — крайне проблемный товарищ, с каким партнёром её ни поставь.

Этим всю вторую половину сезона пытался заниматься Самохин — и, видимо, не слишком успешно, раз фигуристы всё-таки от него ушли.

Может ли решить задачу Жулин? Лично у меня на этот счёт есть определённые сомнения, которые связаны прежде всего с тем, что все последние годы работа тренера (сначала с Бобровой и Соловьёвым, затем — с Синициной и Кацалаповым) была нацелена на результат, а не на реабилитацию спортсменов, имеющих столь явные проблемы. Это долго, это требует постоянного личного участия, а главное, при наличии в группе столь явных лидеров, как Степанова и Букин, просто нет смысла вкладываться в резервистов.

В этом плане Худайбердиева и Базин, возможно, выиграли бы больше, уйдя к Наталье Линичук, — в том случае, разумеется, если вернувшийся из Америки специалист уже нашла лёд и намерена заново выстраивать тренерскую карьеру в России.

Главный плюс Линичук заключается в этой ситуации в том, что ей абсолютно нечего терять. Получив в руки действующих чемпионов страны, она автоматически получила бы 100%-ную занятость, а с тренерскими амбициями там всегда всё было в порядке», — заявила Вайцеховская.

8 апреля стало известно, что Худайбердиева и Базин ушли из группы Дениса Самохина.

В декабре прошлого года пара победила на чемпионате России в Красноярске.

Ранее сообщалось, что переход Худайбердиевой и Базина к Александру Жулину могут согласовать в понедельник.