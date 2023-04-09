Плющенко считает Жилину самым ценным фигуристом сезона

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко рассказал, кого считает самым ценным фигуристом сезона.

«Вероника Жилина. Она в этом году сделала шаг вперёд. Каскады тройной аксель — тройной тулуп в короткой программе, в произвольной — тройной аксель и несколько четверных прыжков. Я вижу, что она может сделать в следующем сезоне и что уже сделала», — цитирует Плющенко Sport24.

Спортсменка тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

3 марта фигуристка выиграла в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Спортсменка показала лучший результат в произвольной программе, набрав 150,70 балла. Также спортсменка в 2022 году выиграла четвёртый юниорский этап Гран-при России в Москве, набрав по итогам короткой и произвольной программы 221,14 балла.

Ранее Плющенко пожелал здоровья фигуристу Роману Костомарову.