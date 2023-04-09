Плющенко пожелал Костомарову здоровья

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пожелал здоровья фигуристу Роману Костомарову.

«Я могу пожелать ему только здоровья, как и все мы. Это большая трагедия, но жизнь на этом не останавливается, он крепкий, сильный мужчина, великий спортсмен, поэтому дай бог ему здоровья», — цитирует Плющенко РИА Новости

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В настоящий момент его готовят к протезированию.

Ранее сообщалось, что Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца.

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