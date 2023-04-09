Щербакова о совместном номере с Загитовой и Валиевой: это выступление даёт нам энергию

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова раскрыла подробности постановки совместного номера с Алиной Загитовой и Камилой Валиевой в рамках гастрольного тура «Чемпионы на льду».
Щербакова о совместном номере с Загитовой и Валиевой: это выступление даёт нам энергию
  • РИА Новости

«Придумали тренеры. Показали клип. В самой песне и заключается наш посыл. Классно заканчивать шоу на такой ноте! На первом шоу мы были уставшими после своих номеров, но на финал вышли заряженными — этот номер даёт нам энергию», — цитирует Щербакову Sport24.

Фигуристки на шоу выступают под композицию Бейонсе Run The Worlds (Girls).

Напомним, что Загитова и Щербакова стали победительницами индивидуального турнира на Олимпийских играх, Валиева же выиграла золото в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Щербакова перед шоу в Хабаровске провела мастер-класс для юных фигуристов.

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