Щербакова о совместном номере с Загитовой и Валиевой: это выступление даёт нам энергию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова раскрыла подробности постановки совместного номера с Алиной Загитовой и Камилой Валиевой в рамках гастрольного тура «Чемпионы на льду».

«Придумали тренеры. Показали клип. В самой песне и заключается наш посыл. Классно заканчивать шоу на такой ноте! На первом шоу мы были уставшими после своих номеров, но на финал вышли заряженными — этот номер даёт нам энергию», — цитирует Щербакову Sport24.

Фигуристки на шоу выступают под композицию Бейонсе Run The Worlds (Girls).

Напомним, что Загитова и Щербакова стали победительницами индивидуального турнира на Олимпийских играх, Валиева же выиграла золото в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Щербакова перед шоу в Хабаровске провела мастер-класс для юных фигуристов.