Мишина и Галлямов рассказали, кого считают главным открытием прошедшего сезона

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили, кого считают главным открытием прошедшего сезона.

«Самого ценного спортсмена в этом сезоне выделить очень сложно. Наверное, если прорыв сезона — это Петя Гуменник», — приводит слова Мишиной «Чемпионат».

Галлямов отметил, что согласен со своей партнёршей.

«Также молодцы те спортсмены, которые действительно пользуются шансом, чтобы взобраться на вершину», — добавил фигурист.

В сезоне-2022/23 Гуменник победил в финале Гран-при России и завоевал серебро на чемпионате страны.

Ранее Гуменник назвал Елизавету Туктамышеву MVP сезона в фигурном катании.