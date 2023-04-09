Мишина и Галлямов рассказали, кого считают главным открытием прошедшего сезона

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили, кого считают главным открытием прошедшего сезона.
Мишина и Галлямов рассказали, кого считают главным открытием прошедшего сезона
  • РИА Новости

«Самого ценного спортсмена в этом сезоне выделить очень сложно. Наверное, если прорыв сезона — это Петя Гуменник», — приводит слова Мишиной «Чемпионат».

Галлямов отметил, что согласен со своей партнёршей.

«Также молодцы те спортсмены, которые действительно пользуются шансом, чтобы взобраться на вершину», — добавил фигурист.

В сезоне-2022/23 Гуменник победил в финале Гран-при России и завоевал серебро на чемпионате страны.

Ранее Гуменник назвал Елизавету Туктамышеву MVP сезона в фигурном катании.

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