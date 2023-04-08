Гуменник: MVP сезона в фигурном катании — Туктамышева

Российский фигурист Пётр Гуменник назвал Елизавету Туктамышеву MVP сезона в фигурном катании.

«Не знаю, надо придумать рейтинг, как оценивать. Я не следил особо. Давайте назову Лизу Туктамышеву», — цитирует Гуменника Sport24.

Под руководством заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева рассказала, как восстанавливается после усталости.