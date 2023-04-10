Трусова: у меня нет каких-то особых ритуалов на соревнованиях, я в это не верю

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Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова рассказала, придерживается ли она ритуалов перед прокатами на соревнованиях.

«В шоу уже точно нет, потому что разные ситуации — когда, например, я должна из хвоста быстро переодеться в коньки. Никаких ритуалов уже не может быть, потому что очень мало времени. На соревнованиях тоже нет. Я в это не верю, не люблю это», — цитирует Трусову Sport24.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

Ранее Трусова ответила на вопрос об участии в следующих Играх в Милане.

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