ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров готовится к плановому протезированию.

По информации ТАСС, фигурист приступил к выполнению восстановительных упражнений.

Отмечалось, что Костомаров пробудет в больнице ещё два-три месяца, он готовится к протезированию.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома.

Ранее Евгений Плющенко пожелал Костомарову здоровья.