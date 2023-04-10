ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
- РИА Новости
По информации ТАСС, фигурист приступил к выполнению восстановительных упражнений.
Отмечалось, что Костомаров пробудет в больнице ещё два-три месяца, он готовится к протезированию.
Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома.
Ранее Евгений Плющенко пожелал Костомарову здоровья.