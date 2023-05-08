Впечатления Мишиной, слёзы Ягудина и возвращение Усачёвой: что обсуждают в мире фигурного катания

Анастасия Мишина и Александр Галлямов остались под впечатлением от поездки в Монголию. Больше всего фигуристку удивила любовь местных жителей к баскетболу. Илья Авербух провёл в Москве гала-вечер «Любимые песни о главном», посвящённый Дню Победы. Дарья Усачёва заверила, что остаётся в одиночном катании, а Дайсукэ Такахаси, напротив, объявил о завершении карьеры. Дарио Чиризано переехал в Канаду, где будет тренироваться с Денизой Цимловой. Между тем в CAS сообщили, что рассмотрение дела Камилы Валиевой вряд ли состоится раньше августа. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

«Любимые песни о главном»

В Москве состоялось шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном», посвящённое Дню Победы. Впрочем, сам постановщик признался, что предпочитает определение «гала-вечер» с выступлениями на военную тематику.

«Здесь очень сложная задача — быть деликатным, не спекулировать, но при этом говорить на эти темы. Тема, которая всё дальше и дальше от молодого поколения. И этот разговор без официоза и чрезмерного давления приближает и юных зрителей, и тех, кто выступает. Для меня этот праздник один из основополагающих. Самое сложное, чтобы это не превращалось в маскарад и аттракцион», — подчеркнул специалист.

Правильный тон помогли задать артисты, которые читали отрывки из фронтовых писем и исполняли песни, под которые катались спортсмены. Среди них была и супруга Авербуха Елизавета Арзамасова.

В рамках выступления на лёд вышли Иван Букин и Александра Степанова, которая только недавно вернулась к тренировкам после рождения дочери. Новый номер представили Александр Энберт и Евгения Медведева. Кроме того, двукратная чемпионка мира выступила и сольно.

«И мой номер, и номер с Сашей Энбертом — это про любовь, про верность, про ожидание лучшего от мира сего. Песня «Лебединая верность» — абсолютно вдохновляющая, напоминающая о том, что в мире существует любовь и верность», — поделилась фигуристка.

С проникновенным номером под песню «Как молоды мы были» выступил Алексей Ягудин. Впервые эта постановка была представлена в апреле прошлого года на юбилее Татьяны Тарасовой. По словам фигуриста, он очень эмоционально отнёсся к прокату.

«Меня попросили выступить с этим номером. Сегодня как раз будет Татьяна Анатольевна, вновь. Думал, что так реагировать могу только я. Через слёзы ставился номер. Порой на каких-то показательных выступлениях они возникают, потому что рано или поздно этот товарняк, этот поезд, как я его называю, состоящий из вагонов, всё равно дойдёт до определённой точки. Время стремительно летит вперёд», — цитирует спортсмена Sport24.

Усачёва осталась в одиночном

Во время шоу Авербуха произошло ещё одно знаменательное событие. На лёд вернулась Дарья Усачёва, которая в конце 2021 года получила тяжёлую травму и очень долго восстанавливалась. В соревнованиях фигуристка с тех пор не участвовала и лишь несколько раз каталась в шоу прошлой весной, не пытаясь исполнять какие бы то ни было прыжки. В нынешнем сезоне воспитанница Этери Тутберидзе приступила к полноценным тренировкам и восстановила тройные элементы. Во время выступления в Москве она исполнила номер под песню «А он мне нравится».

«Я невероятно счастлива вернуться к выступлениям, тем более на такой тёплой публике. Я слышала все ваши аплодисменты, слова, мне очень приятно, спасибо за вашу поддержку. Было немного нервно, к слову, в «Мегаспорте» последний раз я выступала 1,5 года назад. Вновь ощутила весь спектр эмоций, присущий данным мероприятиям», — написала фигуристка в своём Telegram-канале.

Также Дарья прокомментировала информацию о своём грядущем переходе в танцы на льду. Слухи об этом активно циркулировали пару месяцев назад. Говорили, что спортсменке тяжело исполнять прыжки из-за последствий травмы, но она не хочет оставлять любимый вид спорта. Поэтому попробовала встать в пару с Дарио Чиризано, который как раз остался без партнёрши после ухода Ирины Хаврониной. Но молодые люди не скатались по ряду причин, одна из которых — довольно высокий рост фигуристки. Но в настоящий момент ни о какой смене амплуа речи не идёт.

«Как вы могли заметить, сейчас я катаюсь одна — мне кажется, этим всё сказано. Да и в целом, как там говорят: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Поэтому считаю, лучше это оставить при себе. На видео классные прыжки? Спасибо. Восстановила все тройные, препятствий для выступлений в одиночном катании нет», — заявила Усачёва после гала-вечера.

Монгольское турне

В это же время большая группа российских фигуристов отправилась в Монголию в рамках сотрудничества министерств спорта двух стран. Среди участников — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и многие другие. В Улан-Баторе спортсменов ждал тёплый приём: их встречали в аэропорту целой делегацией, угощали национальными лакомствами.

Билеты на шоу были раскуплены довольно давно, и это при том, что фигурное катание в стране не слишком распространено. «Степпе Арена», на которой проходили выступления, была построена два года назад и стала первым и пока единственным крытым ледовым дворцом Монголии. Ранее тренировки и соревнования проходили там исключительно на открытом воздухе в холодное время года.

Российские звёзды не только выступили с двумя шоу, но также провели мастер-класс для местных детишек и, несмотря на плотный график, успели погулять по окрестностям. Многим понравилась городская архитектура и степи вокруг.

Анастасия Мишина отметила необычайную любовь местных жителей к баскетболу: даже на главной площади Улан-Батора играют в него с утра до ночи.

«Так как я люблю ходить куда глаза глядят, побывала в нескольких дворах жилых домов. И там тоже играют в баскетбол. Рано утром, поздно вечером, всегда», — сообщила Мишина.

После выступлений фигуристов ждал званый ужин, на который девушки надели красивые вечерние платья. Участницы с удовольствием делились фотографиями праздника в соцсетях.

«Давно мы так красиво не одевались. Будем фоткаться, чтобы вы все увидели», — отметила по этому поводу Туктамышева.

Новости по делу Валиевой

Любители фигурного катания уже больше года ждут, чем закончатся разбирательства по делу Камилы Валиевой о допинге. В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал спортсменку невиновной в нарушении антидопинговых правил, однако с этим решением не согласились Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев. Организации обратились в CAS с требованием дисквалифицировать спортсменку, в пробе которой был обнаружен триметазидин. Позднее апелляцию подало и собственно РУСАДА, которое не согласилось с невиновностью Валиевой. В апреле все три иска были объединены в одно производство. Когда состоятся слушания, пока не известно.

«Обмен письменными материалами продолжается. Все стороны согласились продлить обычные сроки для этого этапа. Дата слушания будет определена на более позднем этапе, после того как будут представлены списки свидетелей и экспертов. Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года. Как только оно будет назначено, дата слушания будет официально объявлена на сайте CAS», — заявили ТАСС в пресс-службе суда.

Сама фигуристка никак не комментирует ход дела и живёт привычной жизнью. На минувшей неделе она побывала в Казахстане с шоу Тутберидзе, посетила высокогорный каток «Медеу» и поднялась на Чимбулак.

«Мы почти на самом верху — где-то примерно 3200 м, и тут очень красиво. Немного облачно, поднимались мы как ёжики в тумане, но это того стоило», — поделилась Валиева в Telegram-канале.

Необычный образ Щербаковой

Анна Щербакова перевоплотилась в персонажа китайской видеоигры Honkai: Star Rail. Олимпийская чемпионка Пекина предстала в образе Валькирии Зеле — девушки-воительницы с длинными фиолетовыми волосами.

«Трепещущая Бабочка под завесой тьмы. Зеле — очень вдохновляющий персонаж, она привыкла быть самостоятельной и во всём полагаться на себя и свои силы, что очень откликается», — написала Щербакова в социальной сети.

А в недавнем турне в Казахстане Анна пополнила свою коллекцию плюшевых медведей. Как известно, фигуристка собирает именно мишек, и преданные фанаты на разные лады стараются удивить любимицу, дабы она оставила себе именно их подарок. В Алма-Ате Щербакову ждал медведь в национальном костюме, орнамент на котором вышит вручную. На ушке у мягкого зверя — серёжка-кафф, как у самой фигуристки.

Завершение карьеры Такахаси

Любимец публики Дайсуке Такахаси окончательно расстаётся с фигурным катанием. 37-летний спортсмен, который после завершения карьеры одиночника перешёл в танцы, решил всё-таки повесить коньки на гвоздь. Его пара с Каной Мурамото просуществовала три сезона и запомнилась яркими и завораживающими программами. Фигуристы очень хотели попасть на Олимпиаду в Пекин, однако на чемпионате Японии их обошли Мисато Коматсубара и Тим Колето.

Как рассказала тренер дуэта Марина Зуева, этот проект изначально не был долгосрочным: Дайсуке по окончании каждого сезона размышлял, оставаться или продолжать. По её словам, в этом году спортсмена сильно беспокоило колено из‑за старой травмы, которую он получил ещё будучи одиночником.

«А ведь, чтобы развиваться в танцах, расти по уровням и общему результату, нужна хорошая работа голеностопа. Очень много нагрузки именно на колени. В любом случае Кана с Дайсуке сделали открытие в фигурном катании: показали, что можно в зрелом спортивном возрасте перейти из одного вида в другой и достойно соревноваться. Всё‑таки за три года существования дуэта подняться до 10‑го места в произвольной программе на чемпионате мира — очень серьёзный результат в таком консервативном виде, как танцы на льду!» — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Зуева подчеркнула, что на этот раз решение Такахаси окончательное, и, на её взгляд, правильное — ведь смысл спортивной жизни заключается в повышении результата.

«Ставить красивые программы и радовать зрителя — это хорошо. Но у спортсмена должно быть постоянное ощущение, что он борется за призовые места. Кататься Дайсуке смог бы, но он понял, что не выдержит объёма работы, который необходим для повышения техники исполнения поворотов. Это то, за что в танцах ставят уровни. Так что, увы, здесь чистая логика», — пояснила тренер.

Отъезд Чиризано

Отечественные танцы на льду тоже, судя по всему, понесли потерю. Дарио Чиризано, ранее выступавший в паре с Ириной Хаврониной, переехал в Канаду, где будет тренироваться под руководством Ромэна Агенауэра. Новой партнёршей чемпиона юношеской Олимпиады стала Дениса Цимлова. По информации ТАСС, Чешская федерация фигурного катания уже обратилась в ФФККР по поводу перехода спортсмена.

Сам фигурист, впрочем, не объявлял о возможной смене флага. Дарио пока находится под впечатлением от переезда, подробностями которого щедро делится в соцсетях.

«Словами не описать, как я рад! Начинается новый и очень интересный этап в моей жизни и спортивной карьере! Я понимаю, что вы с нетерпением ждёте подробностей, но для меня сейчас тоже пока что всё ново и неизведано, поэтому давайте step by step. Сейчас я могу сказать, что мы с Денисой в Монреале и мы счастливы, что перед нами открывается возможность выйти на лёд Академии Монреаля! Пока ещё не пришёл в себя от переизбытка эмоций», — написал Дарио в своём Telegram-канале.