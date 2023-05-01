Идея Пападакис и Хаббелл, соперница для Загитовой и воспоминания Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Камила Валиева отпраздновала 17-летие в Казани во время шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», а промоутер Владимир Хрюнов продолжает поиски соперницы для боксёрского поединка Алины Загитовой. Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл решили поставить совместную танцевальную программу, чтобы убедить ISU разрешить однополые дуэты, но у многих не встретили понимания. Александра Степанова впервые выступила перед зрителями после рождения дочери, Евгения Медведева поделилась опытом с московскими школьниками, а Елизавета Туктамышева рассказала о своём самом необычном автографе. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

День рождения Валиевой

Камиле Валиевой на минувшей неделе исполнилось 17 лет. Свой праздник фигуристка встретила в родной Казани, где в этот день прошло шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Но сначала она побывала в Центре волейбола в гостях у местного «Зенита». Игроки команды Илья Фёдоров, Александр Волков, Артём Вольвич и Максим Михайлов, а также тренер Алексей Вербов поздравили Камилу с днём рождения и вручили цветы ей и её маме. Кроме того, они пригласили фигуристку на два матча финальной серии чемпионата России с московским «Динамо», а Михайлов подарил ей свою игровую футболку.

«Я какая-то маленькая по сравнению с вами», — рассмеялась Камила во время совместного фотографирования.

Во время шоу Валиеву, конечно, тоже поздравили с праздником. На видеокубе «Татнефть Арены» показали ролик, рассказывающий о становлении спортсменки, а затем на лёд вынесли именинный торт. После выступления большинство участников отправились на вечеринку в ресторане. Завершилось празднование фейерверком.

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Спортсменка призналась, что в Казани её всегда встречают тепло — так, будто каждый зритель лично знает не первый год.

«В Татарстане ко мне относятся как к своей внучке. Мне это очень приятно и немного необычно. Временами даже стесняюсь. Ты приходишь на мероприятие, встречаешься с официальным лицом, а он спрашивает у тебя, как дела, разговаривает с тобой по-отечески», — рассказала олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире в интервью изданию «Бизнес Online».

Кроме того, фигуристка призналась, что готова выступить на следующих Играх, если российских спортсменов до них допустят.

«Но я не люблю загадывать наперёд. Когда ты об этом громко заявляешь, обычно это не сбывается. Сейчас я хочу просто показывать своё катание и выступать дальше», — подчеркнула Камила.

Новый кандидат на бой с Загитовой

В рамках гастролей команды Тутберидзе в памятных местах детства побывала и Алина Загитова. Она провела показательную тренировку для детей в Альметьевске, где в своё время начала заниматься фигурным катанием. Туда семья будущей олимпийской чемпионки перебралась, когда Алине было пять лет.

«Для меня это не просто мастер-класс, а нечто большее... Ведь я приехала в особое место: здесь прошло моё детство! Можно даже сказать, что именно благодаря этому льду я стала олимпийской чемпионкой. Благодаря таким мероприятиям ты ощущаешь важность развития спорта, и сегодня это был праздник скорее не для деток, а для меня — и это бесценно!» — написала фигуристка в своём Telegram-канале.

Она также пожелала юным спортсменам воплотить в реальность свои мечты и стать олимпийскими чемпионами. А уже на следующий день вся команда Тутберидзе отправилась в Уфу.

«Итак, рубрика «Выживание». Мы уже в автобусе, нам ехать 6—7 часов. И вчера мне болельщики подарили подушку. Боже, я никогда так не радовалась подушке. Спасибо большое, вы самые любимые мои», — поделилась Загитова.

А пока Алина колесит по стране с шоу, промоутер Владимир Хрюнов не теряет надежд организовать для неё боксёрский поединок. Идея с приглашением Ольги Бузовой в качестве соперницы, видимо, провалилась, но он намерен заменить её на девушку «с подобной медийностью».

«Это будет не певица, но она занимается боксом. Мы недавно разговаривали с ней. Имя назовём, когда всё подпишем. Сейчас я веду переговоры со спонсорами. Будем решать», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

Первый прокат Степановой

Александра Степанова впервые после рождения ребёнка выступила на публике. Двукратная чемпионка России приняла участие в открытой репетиции шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о важном» вместе со своим партнёром Иваном Букиным. Пара исполнила часть программы под песню «Нежность», с которой они планируют выйти на лёд 4 мая в столичном «Мегаспорте».

«Мы были безумно счастливы увидеться на первой нашей тренировке. Я очень хорошо это помню, потому что это произошло уже с новой командой, впечатления были новые со всех сторон. И новые тренеры, и новый каток. Ваня получил огромный опыт за этот год, абсолютно другой для себя, пришёл другой, даже с новой причёской. Я тоже где-то в чём-то поменялась, и вот мы встретились. 4 мая будет первое наше выступление, мне кажется, будет очень волнительно, для меня, по крайней мере, точно. Мы очень надеемся, что покажем нежный номер, где все вспомнят, что можно и нужно мечтать», — цитирует Степанову «Чемпионат».

Фигуристка стала мамой в конце марта и вернулась к тренировкам уже через месяц. По словам Букина, оба очень соскучились по совместной работе.

«Мы договорились, что выйдем и будем спокойно кататься, восстанавливаться, никуда не торопиться, но так не получается, ты так заряжен, столько эмоций, что ты выходишь и работаешь, а через три часа такой: «Пойдём отдохнём немножко». Как‑то вот зарабатываешься, то есть приходишь к мысли, что обожаешь это дело и очень скучал по нему», — заявил фигурист в комментарии «Матч ТВ».

В свою очередь, Илья Авербух порадовался, что именно в рамках его проекта состоится первое выступление пары после почти годичного перерыва.

«Это одна из самых ярких точек в нашем шоу, вы увидите потрясающий дуэт снова на льду вместе. Я очень рад, что такое определённое возвращение происходит именно в моём проекте. Безусловно, у ребят огромная дорога, они будут кататься в разных шоу, но то, что возвращение происходит здесь, для меня очень важно», — заметил хореограф и постановщик.

Медведева пообщалась со школьниками

В майском шоу Авербуха примет участие и Евгения Медведева, которая выступит в паре с Александром Энбертом. Специально под этот проект для фигуристов, которые раньше катались вместе в спектакле «Анна Каренина», была поставлена новая программа.

«Мне как парнице интересно выйти и откатать целиком номер, можно сказать, спортивный. Это будет довольно-таки трудно, лично для меня это будет вызов, так что следите за тем, как у нас это продвигается. Я думаю, через пару выступлений мы окончательно скатаемся и всё будет красиво. А пока мы подержим интригу», — заявила двукратная чемпионка мира.

Между тем, спортсменка побывала в гостях у учеников московской школы в рамках проекта «Урок с лидером». Евгения поделилась своим взглядом на обучение, а также дала подрастающему поколению ряд мотивирующих советов.

«Иногда мне немного грустно от того, что я всё своё детство тренировалась, и у меня не было одноклассников как таковых. Смотрю на вас и думаю: «Вот бы походить в школу каждый день, посидеть за партой, почувствовать, каково это». Поэтому я люблю школу, в своё время мне как будто её не хватило», — призналась фигуристка.

Медведева отметила, что в жизни многого можно достичь настойчивостью и трудолюбием. Она подчеркнула, что нельзя останавливаться перед трудностями: если что-то не получилось, нужно попробовать ещё раз.

«Если не получилось один раз, два, три, десять раз, на 15-й точно получится. А если уж и тогда не получается, нужно задуматься и поменять что-то в своей тактике. Это работает во всех аспектах жизни. Учитесь, мечтайте, трудитесь — и у вас обязательно всё получится!» — заключила вице-чемпионка Олимпиады-2018.

РИА Новости

© Александр Вильф

А чуть позже прославленная фигуристка порадовала поклонников новой фотосессией. Она предстала в облегающем белом наряде с капюшоном с пайетками и колготками в сетку. При этом на ресницах ей сделали длинные белые пучки.

«White fashion post», — подписала девушка публикацию в соцсетях.

Тройной тулуп Ягудина

Алексей Ягудин, который в марте стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов», рассказал, насколько для него было важно исполнить на этих соревнованиях тройной тулуп. По словам олимпийского чемпиона Солт-Лейк-Сити, физически ему не так сложно исполнять этот элемент, как психологически. Проблема заключается в страхе.

«Это же как Олимпиада того времени, только сейчас! Только тогда был четверной, сейчас — тройной. Силы-то у меня есть, конечно. У меня скрипит бедро и очень болит колено — плюс страх. А под страхом у тебя ватные ноги, ты боишься, что сейчас не прыгнешь», — поделился Алексей.

Также по теме Пародии Ветлугина, день рождения Ягудина и Загитова в образе Монро: чем запомнился турнир шоу-программ Алексей Ягудин получил максимальную оценку от жюри и выиграл первый в истории турнир шоу-программ «Русский вызов», исполнив номер под...

Фигурист рассказал, что его супруга Татьяна Тотьмянина даже критиковала его за чрезмерную зацикленность на этом прыжке, но он ничего не мог с собой поделать.

«Это уже клиника — я не хотел подвести, а то некоторые же сказали, что я кататься не умею. «Пускай дальше сидит, комментирует». Я хотел доказать, что у меня ещё хватит пороха, и спички не до конца намокли. Хотелось преодолеть страх — всё сложилось», — подчеркнул Ягудин в разговоре с порталом Sport24.

Уникальный автограф Туктамышевой

Елизавета Туктамышева поделилась историей самого необычного автографа, который она когда-либо давала. По словам Императрицы, она расписалась кетчупом и горчицей для фигуристки Бетины Поповой.

«И это, наверное, самая уникальная роспись в моём исполнении была, потому что мы тогда познакомились с Бетиной. Она попросила у меня автограф. Мы были уже на одной волне в то время — буквально через полчаса. И вместо того, чтобы найти ручку, я взяла салфетку и сделала роспись кетчупом и роспись горчицей. Такая история. И после этого мы стали лучшими подружками», — рассказала Туктамышева в своём Telegram-канале.

Кроме того, спортсменка поделилась, в какой день из прошлого она хотела бы попасть. Это оказался этап Гран-при ISU 2019 года в Лас-Вегасе, а точнее вечер после выступления. После соревнований Елизавета вместе с Дмитрием Алиевым, Станиславой Константиновой и Романом Савосиным отправились на прогулку.

«Я получила безумно много эмоций, потому что там было всё так ярко, так в новинку. Я такого восторга, наверное, давно не испытывала. Мы собрались хорошей компанией, было весело, мы на чём-то катались с крыши до крыши, летали — не помню, как это называется. Было очень много эмоций, поэтому я бы хотела вернуться в то время и прожить ещё раз этот день», — призналась Туктамышева.

Вызов от Пападакис и Хаббел

Олимпийская чемпионка Пекина Габриэла Пападакис и двукратный призёр Игр Мэдисон Хаббелл решили поставить совместную танцевальную программу. Таким образом прославленные спортсменки планируют убедить Международный союз конькобежцев (ISU) в необходимости разрешить выступления однополых дуэтов. В Канаде в минувшем сезоне внесли соответствующие изменения в правила. Если раньше в них было прописано, что пару или танцевальный дуэт составляют мужчина и женщина, то теперь речь будет идти о «двух фигуристах». Как пояснили в Skate Canada, это изменение направлено на искоренение дискриминации «на основе гендерной идентичности».

Алексей Железняков назвал инициативу Пападакис и Хаббелл сумасшествием. Не впечатлилась этим порывом и Татьяна Тарасова.

«Мне смотреть на это было бы неинтересно. Мне нравятся классические дуэты «мальчик-девочка». Ерунда это всё, никакой гендерной дискриминации в фигурном катании нет. Вставай в пару с мальчиком и работай», — заявила прославленный тренер.

Впрочем, нашлись и те, кому предложенная идея понравилась. Так, обозреватель RT Елена Вайцеховская напомнила, что в синхронном плавании, например, чисто женские дуэты существуют уже долгие годы, и это никого не смущает. По её мнению, не стоит удивляться попытке придумать что-то новое, как-то разнообразить привычное, даже если это идёт вразрез со сложившимися стереотипами.

«Некоторым, знаю, до сих пор не даёт покоя вопрос: почему в программе олимпийской лёгкой атлетики есть бег с барьерами, но нет бега в мешках? И, согласитесь, совершенно невозможно найти какие-то внятные аргументы, чтобы ответить. Просто так сложилось. А на Пападакис я бы с интересом посмотрела даже в том случае, если она выйдет на лёд с поролоновым чучелом Сизерона», — пошутила олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

Эту точку зрения поддержала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

«Почему бы нет. Конечно, это может быть интересно. В синхронном плавании девушки давно выступают вместе. Им нужно попробовать. Я тоже всегда противлюсь всему новому. Кажется, что это плохо, это невозможно, а потом оказывается очень даже интересно», — призналась специалист.

Впрочем Елена Вайцеховская, посмотрев прокаты Пападакис и Хаббел, не увидела в них ничего выдающегося.

«Я поняла, что конкретно для меня с этой парой не так. Всё дело в том, как мне кажется, что подсознание автоматически включает при просмотре сравнение. И всегда будет включать. Парадокс в том, что в этом сравнении Пападакис и Хаббел всегда будут проигрывать как Пападакис и Сизерону, так и Хаббел и Донохью. Ну и в чём тогда прикол?» — отметила обозреватель RT.