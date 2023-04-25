Фигуристки Пападакис и Хаббелл готовят совместные программы

Французская фигуристка Габриэла Пападакис ставит программы в дуэте с американкой Мэдисон Хаббелл.

Об этом сообщает издание Slate.

Отмечается, что таким образом спортсменки планируют убедить Международный союз конькобежцев (ISU) разрешить выступления однополых дуэтов.

Пападакис в паре с Гийомом Сизероном становилась олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой мира.

Хаббелл выступает в паре с Закари Донохью. Они являются двукратными призёрами Олимпийских игр.

Ранее Пападакис рассказала о проблемах с ментальным здоровьем за год до Игр в Пекине.