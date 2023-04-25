Фигуристки Пападакис и Хаббелл готовят совместные программы
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Об этом сообщает издание Slate.
Отмечается, что таким образом спортсменки планируют убедить Международный союз конькобежцев (ISU) разрешить выступления однополых дуэтов.
Пападакис в паре с Гийомом Сизероном становилась олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой мира.
Хаббелл выступает в паре с Закари Донохью. Они являются двукратными призёрами Олимпийских игр.
Ранее Пападакис рассказала о проблемах с ментальным здоровьем за год до Игр в Пекине.