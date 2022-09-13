Пападакис рассказала, что была в состоянии депрессии за год до ОИ-2022

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис, выступающая в паре с Гийомом Сизероном, рассказала о проблемах с ментальным здоровьем за год до Игр в Пекине.

«Я всё думаю: «Если бы Гийом и тренеры узнали, что я не смогу собраться, — они бы впали в ярость». Тогда на меня накатила злоба, которую испытываешь, устав играть роль. Когда тошно от самой себя. Когда боишься осуждающих взглядов и уже устала скрываться. Когда я забеременела, то винила себя», — рассказала Пападакис в фильме Le couple de feu.

Она призналась, что сделала аборт во время чемпионата мира 2021 года, потому что готовилась к Олимпиаде в Пекине. Фигуристка добавила, что после этого её поддержали тренеры и команда, но посоветовали не распространяться и как можно скорее «выздороветь».

Пападакис рассказала, что вместо поддержки её заставляли тренироваться и справиться со своим состоянием. Такое отношение помогло ей взять себя в руки, добавила спортсменка.

Напомним, что пара пропустила чемпионат мира 2021 года в Стокгольме, а год спустя дуэт завоевал золото на Олимпийских играх в Пекине.

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