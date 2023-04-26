Вайцеховская: на Пападакис интересно смотреть, даже если она выйдет на лёд с поролоновым чучелом Сизерона

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о совместных тренировках фигуристок Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.
Вайцеховская: на Пападакис интересно смотреть, даже если она выйдет на лёд с поролоновым чучелом Сизерона
  • РИА Новости

«Фигурнокатательное сообщество сейчас взволнованно обсуждает новообразованный женский дуэт в составе Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл (по принципу «не видел, но осуждаю»), возмущается намерением барышень лоббировать новый вид на просторах международного спорта, а в том же синхронном плавании женские дуэты выступают в чемпионатах мира уже 50 лет — и никто по этому поводу не парится», — написала журналистка в Telegram-канале.

Она добавила, что в спортивной акробатике более полувека существуют мужские и женские пары, а также смешанные.

«По мне, попытка придумать что-то новое, как-то разнообразить привычное, пусть даже это идёт вразрез со сложившимися стереотипами, — это настолько в духе времени, что удивляться этому давно следовало бы перестать. А на Пападакис я бы с интересом посмотрела даже в том случае, если она выйдет на лёд с поролоновым чучелом Сизерона», — добавила Вайцеховская.

По информации СМИ, спортсменки совместным номером планируют убедить Международный союз конькобежцев разрешить выступления однополых дуэтов.

Пападакис в паре с Гийомом Сизероном становилась олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой мира.

Хаббелл выступает в паре с Закари Донохью. Они являются двукратными призёрами Олимпийских игр.

Ранее Пападакис рассказала о проблемах с ментальным здоровьем за год до Игр в Пекине.

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