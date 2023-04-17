Возвращение Степановой, одиночество Валиевой и визит детей к Костомарову: что обсуждают в мире фигурного катания

Камила Валиева пожаловалась, что, несмотря на популярность, у неё мало друзей. Евгения Медведева призналась, что не осуждает спортсменов, которые решаются на смену гражданства, однако сама об этом даже не задумывается. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили четверной выброс во время шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Александра Степанова вернулась к тренировкам после рождения ребёнка, а дети Романа Костомарова впервые навестили отца в больнице. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Запретный лес Бойковой и Козловского

Одним из ярчайших моментов минувшей недели в фигурном катании стало шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве. В нём приняли участие не только воспитанники заслуженного тренера России, но и другие известные фигуристы. Представление оказалось посвящено воспоминаниям о прошлогодних Играх в Пекине: многие участники выступили с олимпийскими программами. Так, Анна Щербакова исполнила свою короткую под Dangerous Affeirs, Камила Валиева — пронзительное «Болеро», а Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали зрителям «Мегаспорта» знаменитые уличные танцы под Джо Коккера и Commodores.

Приятно удивили публику Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые в финале шоу показали четверной выброс. Над этим элементом ультра-си спортсмены работали на протяжении всего сезона, но показывать его на соревнованиях пока не решались. По словам партнёра, теперь же удалось выполнить задуманное не просто на тренировке, но в тяжелейших условиях и практически без разминки.

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«До того как Саша пошла на три четверных выброса, мы сделали всего лишь одинарный со скоростью в пару километров в час. После чего в полумраке на уже укатанном льду Саша выехала четверной выброс. Это говорит о том, что элемент рабочий, его можно делать, над ним нужно работать. Мы ждём, надеемся, что те люди, от которых зависит выставление оценок, всё-таки сделают справедливую вещь и повысят стоимость элементов ультра-си в парном катании», — отметил Козловский.

Он также заявил, что Бойкова, чисто выехав квад-выброс, сломала некий барьер, ведь в парном катании к этому элементу всегда относились как к чему-то запредельному.

«Если приводить аналогию, это как Запретный лес в «Гарри Поттере». Туда ходить не стоит, но как то знаменитое трио из книг, так и наш дуэт доказал, что туда ходить можно и оттуда даже возможно вернуться», — привёл интересное сравнение спортсмен.

Татьяна Тарасова, в свою очередь, восхитилась успехами воспитанников Тамары Москвиной.

«Это просто огромное достижение в их карьере, потому что это новое. Никто в мире этого не делает. Каждый старается выиграть тем, чем он может. Они разучивают технически очень сложные вещи. Это очень сложный выброс. Скорее всего, на изучение они потратили несколько лет», — цитирует прославленного тренера РИА Новости.

Ещё одним необычным и запоминающимся моментом шоу стало совместное выступление Щербаковой, Валиевой и Загитовой под трек Бейонсе с говорящим названием Who Run the World? Girls! («Кто правит миром? Девушки!»). Как пояснил постановщик номера Даниил Глейхенгауз, задумка заключалась в том, чтобы показать трёх олимпийских чемпионок, которые в своём виде спорта действительно правят миром.

«Здесь всё совпало: костюмы, девочки, номер. Немножко отличающееся закрытие, но очень драйвовое. Какую песню взял бы для мальчиков? Когда соберутся мальчики, попрошу Бейонсе перепеть: «Who run the world? Boys!» — пошутил хореограф.

Валиева пожаловалась на отсутствие друзей

Между тем Камила Валиева рассказала, что фигурное катание отнимает у неё очень много времени, так что на личную жизнь его совсем не остаётся. Кроме того, по признанию спортсменки, которой скоро исполнится 17 лет, у неё очень мало друзей.

«Все думают, что чем человек популярнее, тем больше у него друзей. Нет. Со мной люди общаются так: поговорил, сфотографировался — всё, и больше человека нет. Многим интересно просто постоять рядом, а вот друзей у меня только двое. Это Ева Уварова, с которой мы дружим почти три года, и актриса Маша Лобанова, с которой я недавно познакомилась, но уже хорошо общаюсь», — поделилась фигуристка в интервью «Комсомольской правде».

По словам девушки, подруги тоже часто бывают заняты — в таких случаях ей просто не с кем провести свободное время, даже просто поболтать или погулять по городу.

«И этот момент немножко, конечно, пугает. На улицах меня редко узнают, но, например, выйти вечером одна я не могу. Мне нужна компания, чтобы прогуляться вечером», — отметила Камила.

Между тем после выступления в Москве фанаты завалили любимицу мягкими игрушками. Как отметила фигуристка, часть из них она отправит на «Детское радио».

Возвращение Степановой и Букина

Двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин приступили к подготовке к сезону под руководством нового тренера Александра Жулина. Пара пропустила прошлый сезон из-за беременности партнёрши. Она стала мамой в феврале этого года, а в марте дуэт решил пойти на кардинальные перемены в своём профессиональном пути и расстаться с многолетними наставниками Александром Свининым и Ириной Жук.

«Саша работает с понедельника, они раскатывают новые ботинки сейчас. Пока работаем с ними в щадящем режиме. Проблем никаких нет. Как раскатают ботинки, начнём уже работать посильнее. Опыт работы с роженицами у меня есть, Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой. Для самой Саши тоже не было проблемой вернуться в спорт после родов. Видно, что она истосковалась по льду. Я представляю, что это такое — ходить девять месяцев с животом. Я уверен, что Степанова ещё не сказала своего последнего слова, — цитирует Жулина «Матч ТВ».

При этом специалист затруднился ответить на вопрос о планах другой своей звёздной пары — Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. По словам Жулина, у партнёра серьёзные проблемы с грыжами в спине.

«Не знаю, захотят ли они возвращаться в большой спорт. Пока это под вопросом. Сейчас они работают у Этери Георгиевны в шоу, прекрасно отработали в шоу у Навки. Сейчас они зарабатывают деньги», — заявил тренер.

Сам спортсмен отметил, что действительно уже давно борется за своё здоровье, но на данный момент спина его не беспокоит.

«Сейчас всё отлично, катаюсь, поддержки делаю, выступаю везде. В этом году с шоу один раз снимались. Я не переставая ей занимаюсь, она иногда своей жизнью у меня живёт. Стараемся это всё предсказывать, никогда не пускаем на самотёк. Сейчас всё замечательно», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Медведева высказалась о смене гражданства

В последнее время в прессе то и дело возникают разговоры о возможной смене гражданства Евгенией Медведевой. Якобы спортсменке предлагали выступать за Армению, так как её отец родился именно там. Но фигуристка раз за разом опровергает эту информацию. По словам двукратной чемпионки мира, о таком переходе она даже не задумывалась.

«Я родилась и выросла в России. Эта страна мне дала всё, что я имею на данный момент. Но я не отрицаю свои армянские корни. Может, как-нибудь приедем с ледовым шоу. Мне было бы интересно побывать в Ереване», — заявила Медведева в интервью Hello.

Также она высказала мнение о смене гражданства спортсменами в целом. В связи с отстранением российских спортсменов от международных соревнований этот вопрос поднимается довольно часто. Медведева заметила, что в переходе под другой флаг нет ничего необычного и такое происходит постоянно в разных видах спорта.

«Бразильцы играют в футбол за сборную России, кореец Виктор Ан завоевал для нашей страны три золотые медали в Сочи. Американец Вик Уайлд выиграл два золота и одну бронзу на Олимпиаде для России. Я к этому спокойно отношусь, с пониманием. У каждого своя жизнь», — подчеркнула фигуристка.

Кроме того, она объяснила, почему перестала выступать на соревнованиях. По словам спортсменки, это произошло не потому, что она устала от фигурного катания.

«У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы в спине пришлось удалять (денервация называется), но это всё равно не помогло. В 18—19 лет боли были постоянными, в какой-то момент я просто физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом. Я очень скучаю по соревнованиям, с другой стороны — без них живётся спокойнее», — призналась Евгения.

Ветлугин выступил против насилия

В последний месяц в мире фигурного катания громко обсуждается тема эмоционального и физического насилия над детьми. То, что эта проблема в виде спорта действительно существует, подтвердил Матвей Ветлугин. В интервью «Спорт-Экспрессу» он признался, что видел такое собственными глазами, но не считает это нормальным. Также он затруднился ответить на вопрос, почему такая ситуация сложилась.

«Я бы спросил по-другому — не почему это происходит, а почему родители об этом молчат, не трезвонят? Многие и сами бьют?Этого я вообще не понимаю. Какие достижения в спорте стоят испорченной психики ребёнка, разрушенных навсегда взаимоотношений? У меня нет ответа», — заявил фигурист.

Он заметил, что на слуху истории с условно «хорошим концом», когда жёсткие меры воспитания приводят к высоким результатам.

«А сколько случаев с теми, кто с таким подходом заканчивал печально? Про них ничего не знают. Я не знаю, что делать, не знаю, почему это происходит. Полное непонимание. Я честно пытаюсь в своей голове хоть какое-то объяснение придумать, но не получается. Искренне не понимаю и не поддерживаю физического способа воздействия на ребёнка для достижения результата», — подчеркнул Матвей.

При этом он рассказал, что его маме удавалось находить мягкие способы мотивации.

«Ну не прямо заставляла — но говорила: давай, выполни хотя бы кандидата, в общем, последовательно ставила цели. И вместе с папой они меня хвалили, когда я этих целей достигал. Но лет в девять-десять мне всё ещё не хотелось заниматься», — поделился Ветлугин.

Костомарова навестили дети

Роман Костомаров уверенно идёт на поправку. Олимпийский чемпион в танцах на льду пока ещё находится в реанимации больницы в Коммунарке, однако уже может садиться без посторонней помощи. По словам медиков, восстановление мышечной активности крайне важно для последующего протезирования. При этом спортсмену предстоит перенести ещё несколько операций, вероятно, по формированию культей.

«Роману сейчас достаточно того, если он просто будет махать руками и ногами. Даже гантели не нужны. Главное, чтобы была нагрузка на мышцы. Любая. В связи с этим будет улучшаться кровообращение в мышцах, чтобы они нормально работали», — пояснил терапевт Андрей Звонков.

По данным СМИ, состояние фигуриста значительно улучшилось в конце минувшей недели, накануне праздника Пасхи. Кроме того, Романа стали навещать его дети — 12-летняя дочь Анастасия и семилетний сын Илья — и это также, наверняка, положительно повлияло на динамику восстановления спортсмена.

Постепенно Костомаров восстанавливает общение с друзьями и коллегами. Так, его бывшая партнёрша Татьяна Навка, с которой они вместе выиграли Олимпиаду в Турине, рассказала, что Роман лично поздравил её с днём рождения. 13 апреля фигуристке исполнилось 48 лет.

«Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» — написала Навка в социальной сети.