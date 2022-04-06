Евгения Медведева рассказала, почему не работает тренером

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева объяснила, почему пока не собирается работать тренером.

«Сейчас я катаюсь в шоу. Как тренер не работаю, пока что не хочу. Спортсмен может прожить жизнь двух людей. Что-то в этом есть. Действительно, есть такие люди, которые катаются, а потом такие: «Надоело, буду пекарем», — заявила она в эфире Comedy Radio.

Медведева привела в пример олимпийского чемпиона Эвана Лайсачека, который стал риелтором.

«Но я пока что ни пекарем, ни риелтером становиться не собираюсь, поэтому я пока что покатаюсь», — добавила Евгения.

Напомним, что фигуристка является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

22-летняя фигуриста пропустила два сезона, однако пока официально не объявляла о завершении спортивной карьеры.

Ранее бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала откровенную фотосессию Медведевой в мужском журнале.