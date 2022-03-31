Канделаки прокомментировала откровенную фотосессию Медведевой

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Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала откровенную фотосессию российской фигуристки Евгении Медведевой в мужском журнале MAXIM.
Канделаки прокомментировала откровенную фотосессию Медведевой
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Женя Медведева поучаствовала в фотосессии для журнала MAXIM и абсолютно незаслуженно услышала критику в свой адрес», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

По её словам, фигуристка делает многое для популяризации спорта и не заслуживает ханжеского отношения в свой адрес.

«Когда о фотосессии злословят те, кто с пивным пузиком ни в жисть не окажется на обложке журнала MAXIM, я сразу вижу эпизод из «Нашей Раши» — продолжайте разговаривать с телевизором», — добавила Канделаки.

Напомним, что 28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках возникла ещё в конце прошлого года. В продажу этот номер журнала поступит 1 апреля.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала фотосессию Медведевой в мужском журнале.

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