Медведева закончила карьеру из-за постоянных болей в спине

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что приняла решение завершить профессиональную спортивную карьеру по состоянию здоровья.

«У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы пришлось удалять (денервация называется), но это всё равно не помогло. В 18—19 лет боли были постоянными, в какой-то момент просто физически уже не могла тянуть уровень», — цитирует 23-летнюю спортсменку Hello.

При этом Медведева призналась, что ей не хватает состязательной деятельности — участия в чемпионатах России, мира и Олимпийских играх.

«Очень скучаю по соревнованиям, с другой стороны — без них живётся спокойнее», — заключила фигуристка.

Медведева приняла решение прекратить выступать на профессиональном уровне в 2020 году. Фигуристка, помимо звания чемпионки мира, имеет в своей коллекции две серебряные олимпийские медали.

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