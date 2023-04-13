Медведева закончила карьеру из-за постоянных болей в спине
- РИА Новости
«У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы пришлось удалять (денервация называется), но это всё равно не помогло. В 18—19 лет боли были постоянными, в какой-то момент просто физически уже не могла тянуть уровень», — цитирует 23-летнюю спортсменку Hello.
При этом Медведева призналась, что ей не хватает состязательной деятельности — участия в чемпионатах России, мира и Олимпийских играх.
«Очень скучаю по соревнованиям, с другой стороны — без них живётся спокойнее», — заключила фигуристка.
Медведева приняла решение прекратить выступать на профессиональном уровне в 2020 году. Фигуристка, помимо звания чемпионки мира, имеет в своей коллекции две серебряные олимпийские медали.
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