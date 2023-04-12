Валиева описала в трёх словах Загитову, Медведеву и Щербакову

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Российская фигуристка Камила Валиева высказала своё мнение о подругах по команде Алине Загитовой, Евгении Медведевой и Анне Щербаковой.
Валиева описала в трёх словах Загитову, Медведеву и Щербакову
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Загитова яркая, целеустремленная, в какой-то степени дерзкая в спорте. Медведева тоже целеустремленная, приятная в общении, понятная. Просто крутая! Щербакова — очень милая, общительная и боец по характеру», — цитирует Валиеву kp.ru.

Камила, Евгения, Алина и Анна тренируются под руководством Этери Тутберидзе.

Напомним, что 16-летняя фигуристка заняла второе место на чемпионате России — 2023 в Челябинске, уступив Софье Акатьевой.

Ранее Валиева призналась, что её не задевают негативные комментарии.

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