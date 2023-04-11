Валиева призналась, что её не задевают негативные комментарии
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«Чаще всего их пишут люди со странных аккаунтов, то есть человек анонимно пытается высказать своё мнение. Но в лицо он тебе никогда такого не скажет. Поэтому реагировать на такие комментарии нет никакого смысла», — цитирует Валиеву kp.ru.
Напомним, что 16-летняя фигуристка заняла второе место на чемпионате России — 2023 в Челябинске, уступив Софье Акатьевой.
Ранее Камила Валиева рассказала об уровне шоу команды Этери Тутберидзе.