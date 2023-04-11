Валиева: у команды Тутберидзе всё не так, как в обычных ледовых шоу

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об уровне шоу команды Этери Тутберидзе.
Валиева: у команды Тутберидзе всё не так, как в обычных ледовых шоу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У команды Этери Георгиевны всё не так, как в обычных шоу. Мы стараемся сделать всё как на соревнованиях. Катаем короткую с тройным акселем, с каскадами, то есть это почти соревновательная программа», — цитирует Валиеву kp.ru.

В настоящий момент фигуристы Тутбридзе гастролирует по стране с шоу «Чемпионы на льду».

Валиева выступает с номером In memoriam, который был короткой программой в олимпийском сезоне, и номером «Уэнсдей».

Ранее сообщалось, что Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Марк Кондратюк выступят в шоу в Монголии.

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