Валиева: у команды Тутберидзе всё не так, как в обычных ледовых шоу
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«У команды Этери Георгиевны всё не так, как в обычных шоу. Мы стараемся сделать всё как на соревнованиях. Катаем короткую с тройным акселем, с каскадами, то есть это почти соревновательная программа», — цитирует Валиеву kp.ru.
В настоящий момент фигуристы Тутбридзе гастролирует по стране с шоу «Чемпионы на льду».
Валиева выступает с номером In memoriam, который был короткой программой в олимпийском сезоне, и номером «Уэнсдей».
Ранее сообщалось, что Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Марк Кондратюк выступят в шоу в Монголии.