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Ветлугин заявил, что его расстроили оценки судей на турнире шоу-программ

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Фигурист Матвей Ветлугин рассказал о создании номера для турнира шоу-программ «Русский вызов».
Ветлугин заявил, что его расстроили оценки судей на турнире шоу-программ
  • РИА Новости

«Звучит нескромно, но концепция моя. Татьяна Николаевна Прокофьева подсказала мне, как с театральной точки зрения обыграть переходы от одного к другому... как передать образы пластикой.

Брали видео из выступлений, вставали перед зеркалом и делали так, чтобы это было максимально точно — вплоть до угла наклона руки и направления взгляда. Алексей Николаевич Мишин помогал своим шлифующим взглядом, а Кирилл Павлович Алёшин просто всё время ржал», — приводит слова Ветлугина Sport24.

Также он заявил, что его расстроили оценки за выступление.

«Давайте скажу правду — оценки расстроили. Ожидал более высоких, но дальнейшая очень тёплая реакция болельщиков на сегодняшний день несёт для меня большую ценность», — добавил он.

Фигурист выступил в образах Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Судьи оценили выступление на 14,91 балла.

Победил Алексей Ягудин. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Тройку лучших замкнула Анна Щербакова.

Ранее Виктория Синицина рассказала об идее номера на турнире шоу-программ.

 

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