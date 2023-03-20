Синицина рассказала о своём образе в номере на турнире шоу-программ

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала об идее их номера на турнире шоу-программ.

«Надеюсь, вы поняли, кто я в этом номере? Это душа человека, которого оперируют. В моём представлении она должна быть нежной, чистой, светлой, воздушной, летящей!

Очень хотелось максимально точно передать образ — одеждой, макияжем, игрой. Кажется, всё получилось», — написала Синицина в социальных сетях.

Синицина и Кацалапов заняли второе место по итогам турнира. Победил Алексей Ягудин. Тройку лучших замкнула Анна Щербакова.

Ранее комментатор Иоланда Чен высказала мнение о номере фигуристки Алины Загитовой на турнире шоу-программ.