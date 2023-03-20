Чен: номер Загитовой в образе Монро был слабенький

Комментатор Иоланда Чен высказала мнение о номере фигуристки Алины Загитовой на турнире шоу-программ.

«По сравнению с другими выступлениями номер Загитовой был слабенький. В целом милое выступление. Алина — мягкая девушка, и образ ей подошёл. Смогла ли передать образ Монро? С большим предубеждением отношусь к Монро. На мой вкус, она была не очень великой актрисой. И к номеру Загитовой в образе Монро отношусь скептически», — приводит слова Чен Sport24.

Она также подчеркнула, что в номере нет никакого глубокого смысла, поэтому Загитовой удалось передать всё.

«Всё, что сделала Алина, вполне нормально для Монро, ха-ха», — добавила Чен.

Загитова на турнире выступила в образе Мэрилин Монро и получила от судей 18,09 балла. Она не вошла в тройку призёров.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Загитова ответила на критику по поводу своего выступления в образе Мэрилин Монро.