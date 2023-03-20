Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на критику за выступление в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве.

«По поводу того, что мне не идёт представленный номер… Ну, доброжелателям всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Страшно подумать, что бы эти люди делали без меня», — цитирует Загитову сайт ФФККР.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Анна Щербакова поделилась эмоциями после турнира шоу-программ «Русский вызов».